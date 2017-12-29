Dış ticaret açığı yüzde 52,4 arttı

2017 yılı Kasım ayında ihracat yüzde 11,2, ithalat da yüzde 21,3 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.