Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kudüs’ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail’in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz” denildi.

İsrail polisi Doğu Kudüs’te göstericilere saldırdı: 12 yaralı İsrail polisi Doğu Kudüs’te göstericilere saldırdı: 12 yaralı