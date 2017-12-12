Disleksili çocuklar sanal ortamda dalış yaptı
Sakarya’da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 25 disleksili çocuk, BAU Su Altı Kulübü üyeleriyle BAU Galata Kampüsü’nde bulunan VR (sanal gerçeklik) laboratuvarında bir araya geldi.
Burada VR gözlükleriyle sanal dalış yapan disleksili çocuklar, su altı dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Disleksiye farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik tüm gün boyunca sürdü. BAU Psikoloji Bölümü öğrencisi olan kulüp başkanı Günışık Kumru, bu rahatsızlığın Türkiye’de birçok çocukta tespit edildiğini söyleyerek, “Biz ne kadar erken yaşta disleksi ile ilgili farkındalık oluşturursak, birçok çocuğun hayatını değiştirme ihtimalinin o kadar erken olabileceğini düşünüyoruz. Amacımız; disleksinin insanlar tarafından bilinmesi, korkulacak bir durum ya da bir hastalık olarak görülmemesi ve bu rahatsızlık konusundaki algıları değiştirmek” diye ekledi.
VR deneyiminde hem sualtının gerçekliğinden ve çeşitliliğinden hem de bulundukları ortamdan etkilenen çocuklar, potansiyellerinin farkına varmaları ve içlerindeki yeteneği açığa çıkarmaları için düzenlenen resim şenliğine katıldılar. Çocukların çizdiği su altı temalı resimler Bahçeşehir Üniversitesi’nde sergilenmeye başladı.
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