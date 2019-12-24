Divan Pastaneleri'nden yeni yıl için “Bir Divan Masalı” koleksiyonu

İSTANBUL (AA) – Divan Pastaneleri, yeni yıla özel tasarladığı birbirinden şık ve masalsı yılbaşı paketleriyle "Bir Divan Masalı"nı vaadediyor.

Divan Pastaneleri'nden yapılan açıklamaya göre, dekoratif parçalara enfes Divan pralinlerin, lokumların, madlenlerin ve drajelerin eşlik ettiği "Bir Divan Masalı" koleksiyonu, yeni yılda sevdiklerine tatlı bir sürpriz yapmak isteyenlere geniş seçenekler sunuyor.

Yediden yetmişe masalların büyülü dünyasında hayalleri süsleyen "Gizemli Yolculuk", "Büyülü Rüya", "Sihirli Gece", "Kristal Düşler" ve "Harikalar Diyarı" konseptleriyle sunulan "Bir Divan Masalı" koleksiyonu gelecek yıla damga vurması bekleniyor.

Gri ve mavinin tonlarının hakim olduğu 13 parçadan oluşan "Gizemli Yolculuk" paketinde birbirinden şık dekoratif objelerin yanı sıra Divan'ın leziz çikolataları da yer alıyor.

Masallardaki şatolardan ilhamla tasarlanan, kırmızı ve altın sarısının en ihtişamlı haliyle bir araya geldiği "Büyülü Rüya" sepet, box ve mini olmak üzere üç farklı konsepte sahip.

Masalların sihirli dünyasına yolculuk vadeden "Sihirli Gece" paketleri gecenin karanlığını yansıtan siyah, turuncu ve altın sarısı ile gizemli ve bir o kadar da şık iki farklı sepet ve "box"tan oluşuyor.

"Sihirli Gece" paketleri mistik, masal ve box olmak üzere üç farklı seçenekle yeni yıl hediyesi arayanlara zengin seçenekler sunuyor. Mor ve gümüşün uyumu ile peri masallarının ışıltısını "Bir Divan Masalı" koleksiyonuna taşıyan "Kristal Düşler" paketleri, 11, 7 ve 4 parçadan oluşan farklı boyutlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Koleksiyonun son konsepti "Harikalar Diyarı" ise sınırsızlık ormanına yolculuğa çağırıyor. Mavi, beyaz ve gümüş tonlarının hakim olduğu tasarımıyla sunulan "Harikalar Diyarı" ise "box" ve birbirinden farklı iki mini seçeneğiyle hediye arayışında olanların favorisi olmaya aday gösteriliyor.