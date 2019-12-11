Divan'dan Bursa ve Kayseri otellerinde özel tatil paketi
İSTANBUL (AA) – Divan Bursa ve Divan City Kayseri kış aylarında tatilini kayak yaparak geçirmek isteyenlere özel avantajlı paketler hazırladı.
Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Uludağ'ın eteklerinde yer alan Divan Bursa ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde konumlanan Divan City Kayseri, kış tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen misafirlerine özel seçenekler hazırladı.
Otelden dağa transfer hizmetinin de sunulduğu paketlerin, kayak tutkunu misafirler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Divan şefleri tarafından hazırlanan akşam yemeklerinin set menü olarak servis edildiği Divan City Kayseri'de skipass hediyeli iki farklı kayak paketi ile kayakseverleri bekliyor.
Divan City Kayseri, kişi başı oda kahvaltı paketini 70 avrodan başlayan fiyatlarla sunarken kişi başı yarım pansiyon ise 88,75 avrodan başlıyor.
Divan Bursa'da minimum 1 gece konaklamalar tek kişi 103 avrodan, minimum 2 gece konaklamalar ise tek kişi 99 avrodan başlayan fiyatlarla sunuluyor.
-
Bozkır'da tellere takılmış ve donmak üzere olan doğan kurtarıldı
-
Karapınar'da robotik kodlama ve yazılım atölyesi için protokol imzalandı
-
Divan'dan Bursa ve Kayseri otellerinde özel tatil paketi
-
Demir Export'tan Soma Devlet Hastanesine bağış
-
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı
-
Aksaray'da ev yangını
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.