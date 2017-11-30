Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Muş’ta
İlk ziyaretine Muş Valiliğinden başlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşcı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar, Hac ve Umre Hizmetleri Başkanı Enver Günenç, Din İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Başkanı Haydar Bekiroğlu, Muş, Bitlis, Bingöl ve Siirt müftüleri eşlik etti. Valilik girişinde Muş Valisi Aziz Yıldırım, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları tarafından karşılanan Prof. Dr. Ali Erbaş, şeref defterini imzaladı. Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması, yürütülen hizmetlerin yerinde görülmesi, merkez ve taşra bütünlüğünün sağlanması, başkanlığın taşrada görev yapan personelleri ile yakın iletişime geçerek bilgi paylaşımı yapması amacıyla il buluşmaları kapsamında bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Erbaş, “Bu amaçla Muş’ta üç gün sürecek bir program planladık. Planladığımız program çerçevesinde il ve ilçe din adamlarıyla toplantının yanı sıra kanaat önderleri, STK‘lar ile de toplantı yapacağız. Muş Alparslan Üniversitesi ziyaretlerinde öğrencilerle bir araya geleceğiz. Ayrıca şehit ve gazi ailesi ziyareti yapacağız” dedi.
Valilik ziyaretinin ardından Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet Muş Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
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