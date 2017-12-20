Diyanet İşleri Başkanlığında toplu görev değişimi
Buna göre, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı atandı.
Bugünkü sayıda yayımlanan kararlara göre; Başbakanlık Müşavirliklerine, Diyanet İşleri Bakanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit ile Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman atandı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı getirilirken, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Dr. Burhan Erkuş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kadir Dinç, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Erdal Atalay, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Haydar Bekiroğlu, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bünyamin Albayrak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Enver Günenç, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Dr. Fatih Kurt, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Hasan Ali Yıldız, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mahmut Türk, I. Hukuk Müşavirliğine Selami Açan’ın atanması uygun görüldü.
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