Diyarbakır’da 11 ayda 2 milyon kişi uçtu
.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aralık ayında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 165 bin 928’e, toplam yolcu trafiği ise yüzde 9 artışla 171 bin 722’ye yükseldiği kaydedildi. Kasım ayında Diyarbakır Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 24, dış hatlar uçak trafiği ise 37 olmak üzere bin 61’e yükseldi. Kasım ayında Diyarbakır Havalimanı yük trafiği de yüzde 10 artışla bin 167 ton olarak gerçekleşti. 2017 yılı Kasım sonu gerçekleşmelerine göre, Diyarbakır Havalimanından, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 1 milyon 879 bin 815 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen uçak 12 bin 279’a, yük trafiği ise yüzde 2 artışla 14 bin 47 tona çıktı.
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