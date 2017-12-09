Diyarbakır’da 808 TOKİ konutu sahiplerini buldu
TOKİ, Diyarbakır’da şehit ailesi ve terör malulü, engelli, alt gelirli ve emeklilerin yararlanacağı 480 adet 110,93 metrekare, 328 adet de 76,92 metrekarelik evlerin yapımını tamamladı. Geçtiğimiz aylarda ilana çıkan TOKİ, Diyarbakır’da sahiplerini bulacak evler için başvuru işlemlerini aldı. 808 adet eve 9 bin 877 kişi başvurdu. Başvuranların kriterleri sağlayıp sağlamadığını araştıran TOKİ yetkilileri, 550 başvuruyu kriteri karşılamadığı gerekçesiyle iptal ederek sayıyı 9 bin 328’e düşürdü. Başvurunun yüksek olması nedeni ile TOKİ, kura çekimini Seyrantepe Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirme kararı aldı. Kuradan haberdar olan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde spor salonuna gelerek heyecanlı bir bekleyiş içine girdi. Yaklaşık 6 bin kişilik olan spor salonu neredeyse tamamen dolarken, ilk kuralar şehit ailesi ve terör malulü, engelli ve emekliler arasındaki öncelikliler için çekildi. Saat 09.00’da başlayan ve Diyarbakır 4. Noterliği gözetiminde süren kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlardan bazıları sevinç gözyaşları dökerken, bazıları alkış yapıp yanındakine sarıldı.
“ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZDAN, BAŞBAKANIMIZDAN RAZI OLSUN”
Kura çekiminde kendisine 2+1 ev çıkan emekli Halis Deniz, 40 senedir kirada oturduklarını söyledi. Deniz, “Çok şükür bugünleri de gördük, bize ev çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. 5 çocuğum var, 1’i evli, öbürleri bekar. Hep kiradaydık, şimdi çok mutlu oldum” dedi.
Nursen Becerikli isimli hak sahibi ise, eşinin 7 yıl önce hayatını kaybettiğini söyledi. Becerikli, “Yetim dul maaşı alıyorduk. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza çok teşekkür ederiz bizlere bu imkanı verdikleri için. Şimdiye kadar hep kirada oturduk, aldığımız maaşla ev sahibi olma imkanımız hiç yoktu, sadece kira verebiliyorduk. Onun için bu kuraya katıldık. Daha yeni ev sahibi olacağız. 9 çocuğum var, 500 lira kira ödüyorduk, artık çok şükür kira öder gibi ev sahibi olacağız” diye konuştu.
Önce asil isimlerin belirlendiği kura çekiminde daha sonra yedek listeye geçilecek. Hak sahiplerine Pazartesi günü cep telefonu yoluyla bilgi verilerek, hak sahibi oldukları evlerle ilgili işlem yapmaları istenecek. İşlem yapmayacak olanlar için yedek üyeler sırayla yeni evlerine kavuşacak.
Öte yandan, TOKİ’nin önümüzdeki günlerde ve aylarda da yapılan evleri kura yöntemi ile halka sunacağı öğrenildi.
Aydın Yorat
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