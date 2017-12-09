Diyarbakırda 808 TOKİ konutu sahiplerini buldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Diyarbakır’da 3+1 ve 2+1 şeklinde yapılan 808 konut için kura çekimi yapıldı. TOKİ, Diyarbakır’da şehit ailesi ve terör malulü, engelli, alt gelirli ve emeklilerin yararlanacağı 480 adet 110,93 metrekare, 328 adet de 76,92 metrekarelik evlerin yapımını tamamladı. Geçtiğimiz aylarda ilana çıkan TOKİ, Diyarbakır’da sahiplerini bulacak evler için başvuru işlemlerini aldı.