Diyarbakırda teröre darbe üstüne darbe

Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalanırken, teröristlerce kullanılan 9 sığınak ve 14 doğal mağara imha edildi. Narko-terör operasyonunda da 12 milyon TL değerinde esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.