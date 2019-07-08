Doğa dostu Araslar Burgazada kıyısını temizledi
İSTANBUL (AA) – Aras Kargo çevreyi koruma misyonu doğrultusunda 3 yıldır Türkiye’nin kıyılarını temizleyen "Doğa Dostu Araslar" bu yılın ikinci kıyı temizliğini Burgazada'da yaptı.
Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin kıyılarını temizlemeye devam ediyor.
Adanın kıyılarından toplam 45 kilogram atık toplayan "Doğa Dostu Araslar", şimdiye kadar 3 tondan fazla atığın çevreyi kirletmesini engelledi.
Türkiye'nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo, gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak için çevreye duyarlı uygulamalarıyla sektörde fark oluşturmaya devam ediyor.
Çevreyi koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ve bu kapsamda 2014 yılında çalışanların gönüllü katılımıyla "Doğa Dostu Araslar" platformunu kurarak, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile Türkiye’nin kıyılarını temizleyen Aras Kargo, Samsun’dan sonra bu yılın ikinci kıyı temizliğini Burgazada’da yaptı.
– 1,5 tondan fazla plastik geri dönüşüme kazandırıldı
Daha önce de Büyükada ve Kınalıada kıyılarını temizleyen Aras Kargo çalışanları, Burgazada’da 9 kilogram kağıt, 22 kilogram plastik, 10 kilogram metal ve 4 kilogram cam atık toplayarak, toplam 45 kilogram atığın denize karışmasını önledi ve bu sayede 212 litre su, 308 KWH enerji, 13 kg ham madde ve 0,4 litre petrol tasarrufu sağladı.
"Doğa Dostu Araslar", TURMEPA ile şimdiye kadar, İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana Baraj Gölü ve Burgazada kıyılarını temizledi.
Kıyılardan 1,5 tondan fazla plastik, 1 tona yakın cam, 333 kilogram metal ve 169 kilogram kağıt atık toplayan gönüllü Aras Kargo çalışanları, toplamda 3 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdı. Ayrıca atıklar nedeniyle oluşan görüntü kirliğinin de önüne geçerek, kıyılardaki yaşam kalitesinin artırılmasına destek oldu.
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