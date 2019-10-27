Doğa için yürüyüp, yoldaki çöpleri topladılar
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de "Palamutlar fidan olsun ve güzel doğamız tertemiz olsun" sloganıyla bir araya gelen doğaseverler, çevreye atılan çöpleri de topladı.
Çevre bilincini aşılamak amacıyla Erenköy Mahallesi Çaybağları çevresinde düzenlenen etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra çok sayıda doğasever katıldı.
Yaklaşık 5 bin meşe palamudunun toplandığı etkinlikte, doğaseverler çevreye atılan plastik, cam, kağıt, teneke kutu gibi atıkları çöp torbalarına doldurdu.
TEMA Vakfı Temsilcisi Abdülkadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Etkinlikayseri" ve TEMA işbirliğinde, "palamutlar fidan olsun ve güzel doğamız tertemiz olsun" sloganıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.
Etkinliğe yaklaşık 250 kişinin katıldığını belirten Dağlı, "3 saat süren çok güzel bir doğa yürüyüşümüz oldu. Bu yürüyüş esnasında çevremizde bulunan ağaçları yaprağından, meyvesinden, gövdesinden tanıyabilmek için bir eğitim de gerçekleştirdik. Meşe palamutlarını tüpleme eğitimi de yaptık." dedi.
Dağlı, katılan herkesin yüzlerce meşe palamudu topladığını ve bu palamutların çeşitli okullar eşliğinde fidan dikiminde kullanılacağını kaydetti.
Etkinlikayseri Temsilcisi Gökhan Beyoğlu ise doğaya gönüllü kişilerin bir araya gelerek doğayı tanıma adına bir program oluşturduklarını dile getirdi.
Gönüllü kişilerin doğa yürüyüşüne katıldığını vurgulayan Beyoğlu, meşe palamudu yanında, sıfır atık projesine destek olabilmek için de dönüş yolunda çöp topladıklarını ifade etti.
Beyoğlu ayrıca toplanan yaklaşık 5 bin meşe palamutlarını toprakla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.
Etkinliğe katılan Koray Karakoç ise güzel bir doğa yürüyüşünün ardından doğayı korumak için çöp topladıklarını belirtti.
Yürüyüş Talas Paraşüt alanı yakınlarında sona erdi.
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Doğa için yürüyüp, yoldaki çöpleri topladılar
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