Doğal alabalık avlanma yasağı başladı

KONYA (AA) – Türkiye genelinde doğal alabalık avlanma yasağının bugünden itibaren başladığı bildirildi.

AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, yaptığı yazılı açıklamada, genelde akarsularda yaşam süren ve Türkiye'de sadece üç farklı ildeki bazı göletlerde yaşayan doğal alabalığın üreme mevsimi olması dolayısıyla neslinin korunması amacıyla avının 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandığını belirtti.

4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı'nı düzenleyen Tebliğ gereğince başlayan av yasağının doğal alabalığın tüm türlerini kapsadığını vurgulayan Bal, "5 ay boyunca sürecek olan yasağa balıksever vatandaşlarımızın riayet edeceğine yürekten inanıyoruz. Yasağa uyulması alabalık neslinin korunması açısından da büyük önem taşıyor. Yasak, 28 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek." dedi.