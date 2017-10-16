Doğanhisar’da sulama yatırımları hızlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerde yapmayı sürdürdüğü sulama göleti ve damlama sulandırma yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak nedeniyle tarıma ve tarım projelerine takviye vermeyi sürdürdüklerini söyledi. Çiftçiye verdikleri fide ve fidan desteklerinin yanında sulandırma yatırımlarının da devam ettiğini kaydeden Başkan Akyürek, susama sebebiyle tarımın yapılamadığı, her geçen gün nüfusun azaldığı bölgelerde göletler ve damlama sulama tesisleri yaptıklarını açıklama etti. Doğanhisar ilçesinin Uncular Mahallesine gölet ve damlama sulama tesisi kazandırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Akyürek, 90 bin metreküp su depolama hacmine sahip olacak göletin beden inşaatının yapılmak üzere olduğunu dile getirdi. Proje tamamlandığında bin 410 dekar sahanın sulama imkanına kavuşacağını gösteren Başkan Akyürek, tarımsal üretimi artıracak yatırımla Uncular Mahallesi halkının takvim gelirinde takriben bir milyon liralık artışın hedeflendiğini vurguladı.

Kalkınma Bakanlığı kaynaklarının da kullanıldığı Doğanhisar Uncular Göleti ve Damlama Sulama Tesisi 1 milyon 800 bin liraya mal olacak.