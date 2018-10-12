Doğanşar ilçesine yapılan yatırımlar

SİVAS (AA) – Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Doğanşar ilçe merkezi ve köylerinde tamamlanan ve devam eden yatırımları inceledi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kaya'ya incelemeleri sırasında Doğanşar İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Yardım ve Ahmet Kurdik, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürümüz Sami Dağ ve ilgili teknik personel eşlik etti.

İlk olarak Doğanşar Kaymakamlığını ziyaret eden Kaya, Doğanşar İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Ögen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaya, daha sonra Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Spor salonu öğretmenevi ve lojman inşaatlarını inceleyen Kaya, sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ütük, Karkın, Okçulu ve Çatpınar köyleri ile Yukarı Karacakaya ve Yukarı Beşağaç mezralarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Kaya, birim müdürlerinden 2018 yılı yatırım programıyla Doğanşar'a kazandırılan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Doğanşar ilçesinde yapılan yatırımları yerinde gördüklerini aktaran Kaya, "Öncelikle ilçe merkezinde spor salonunu, öğretmenevini ve lojman inşaatını gezdik. Akabinde Karkın köyüne uğrayarak, köylümüzün talebi olan yol ihtiyacını yerinde tespit etme şansına sahip olduk. Bahane üretmeye değil, çözüm üretmeye geldik. Daha sonra Alan ve Okçulu köyleri arasında yürütülen yol çalışmalarını yerinde denetledik. Okçulu köyüne kazandırılan parke çalışmalarını da birim müdürlerimizle beraber inceledik." ifadelerini kullandı.

Doğanşar ilçesinde 26 köyün tamamına parke taşının ulaştığına vurgu yapan Kaya, şunları kaydetti:

"Doğanşar'da ayağı çamurdan kurtulmayan insanımız kalmadı. Bu sene 31 bin metrekare ve geçen yıllarda da verilen parke taşlarıyla birlikte toplamda 136 bin 500 metrekare parke taşı, Doğanşar’ın köylerinde ve mezralarında döşenmiş durumda. Çok büyük bir emek söz konusu. Bizlere bu hizmetleri yapma fırsatlarını verenlere ve parke taşlarını hakkınca döşeyerek sahip çıkan köylülerimize teşekkür ediyorum. Bununla beraber emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."