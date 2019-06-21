Doğanşar'da yeni halk kütüphanesi açıldı
SİVAS (AA) – Doğanşar İlçe Halk Kütüphanesi törenle hizmete girdi.
Kaymakamlık önderliğinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla tamamlanan ilçe halk kütüphanesi törenle açıldı.
Kaymakam Ahmet Solmaz, açılışta yaptığı konuşmada, "Göreve başladığımızda kurum ziyaretlerinde kütüphanemizin fiziki yetersizliği ile kütüphane havasından uzak olduğunu müşahede etmiştik. Sadece mekansal iyileştirme değil, kütüphane kültürünün de geliştirilmesi için planlama yaptık." dedi.
Hazırladıkları projeyi hızlı sonuç alabilmek adına hayırsever vatandaşların taktirlerine sunduklarını aktaran Solmaz, şunları kaydetti:
"Her zamanki gibi cömert yaklaşım gösteren Doğanşarlılar desteklerini esirgemedi ve devlet vatandaş işbirliğiyle projemizi 5 ay içinde hayata geçirdik. Emeği geçenlerden ve özellikle maddi katkı sağlayanlardan Allah razı olsun. Kütüphanemiz yeni haliyle çocuk oyun bölümü ve okuma-çalışma bölümü olarak iki kısımdan oluşuyor. Oyun bölümü tamamen kreş atmosferinde eğlendirici ve öğretici şekilde dizayn edildi. Okuma ve çalışma bölümümüzde yine imkanlar şartlara göre en iyi şekilde sağlandı. Yeni kütüphanemizin hayırlar getirmesini ve ilçemizde hayırlı işlere mekansal vesile olmasını diliyorum."
Açılış programı sonrası İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde yıl içinde açılan kurslarda üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezen Solmaz, yöresel bebekleri yakından inceledi.
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Doğanşar'da yeni halk kütüphanesi açıldı
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