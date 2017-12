Doğduğu gün öldü, Ayvalık’ı yasa boğdu

06 Aralık 1995 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Safa Sagit’in; 06 Aralık 2017 gününde hayatını kaybetmesi başta ilçe milli eğitim camiası olmak üzere Cunda MTAL ile Uygulama Oteli öğretmen ve personelini yasa boğdu.

Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken genç yaşta hayatını kaybeden Sefa Sagit’tin cenazesi Eskişehir’de toprağa verildi.

Cenazede; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın yanı sıra ilçedeki okulların müdürleri, Cunda MTAL ile Cunda Uygulama Oteli öğretmen ve personeli hazır bulundu.

Cenazede Sagit Ailesi’nin derin acısı yüreklere işledi.

Baba Sagit’in yürek dağlayan mesajları

Öte yandan doğduğu gün hayatını evladını kaybeden Cunda MTAL’in başarılı müdürü Sadettin Sagit’in kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden oğluyla ilgili yazdığı duygusal mesajlar ise yürekleri dağladı.

Acılı baba Sagit, oğlunun 22. yaşına girdiği gün yaptığı paylaşım şöyle;

“Bugün 05 Aralık 2017 Salı Ankara Medicana Hastanesinde 18.30’da yoğun bakımda yatan oğlumun yanına girdim. Nabız 180. Kuş gibi çırpınan bir can, nefes almaya çalışıyor ve ben bir baba olarak yıkıldım. Benim oğlum can parem hayatta kalmak için mücadele ediyor. Biliyor musunuz? Kulağına ezan okuyarak adını ‘Sefa’ koyduğum oğlum 06 Aralık 1995 yılında Çarşamba günü sabaha karşı dünyaya geldi. Yaşı 22 olacak. Baharında olan canımın canı oğlum O’nun ne hayalleri vardı biliyor musunuz? Şimdi bir yudum nefes diye çırpınıyor. Oğlum; bir yudum nefes ey dünya, ey hayat; benden al ona nefes ver. Ey büyük Allah’ım O’na yardım et. Rabbim oğlum için dua eden elleri boş çevirme. Can oğluma dua eden canların dualarını kabul et Allah’ım. Amin, amin, amin…”

Bir başka paylaşım ise; “Oğlum bugün senin doğum günün biliyor musun? Hadi kalk doğum gününde uyan. Tut ellerimizden. Bize gel. Nasıl bizi doğdun da sevindirdi, öyle gel. Yeniden doğmuş, yeni doğmuş gibi Bebeğim, canım canımın içi gözümün nuru, iki gözüm, can parem, kuzum yavrum, evladım Sefa’m”

