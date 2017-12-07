Doğduğu gün öldü, Ayvalık’ı yasa boğdu
06 Aralık 1995 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Safa Sagit’in; 06 Aralık 2017 gününde hayatını kaybetmesi başta ilçe milli eğitim camiası olmak üzere Cunda MTAL ile Uygulama Oteli öğretmen ve personelini yasa boğdu.
Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken genç yaşta hayatını kaybeden Sefa Sagit’tin cenazesi Eskişehir’de toprağa verildi.
Cenazede; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın yanı sıra ilçedeki okulların müdürleri, Cunda MTAL ile Cunda Uygulama Oteli öğretmen ve personeli hazır bulundu.
Cenazede Sagit Ailesi’nin derin acısı yüreklere işledi.
Baba Sagit’in yürek dağlayan mesajları
Öte yandan doğduğu gün hayatını evladını kaybeden Cunda MTAL’in başarılı müdürü Sadettin Sagit’in kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden oğluyla ilgili yazdığı duygusal mesajlar ise yürekleri dağladı.
Acılı baba Sagit, oğlunun 22. yaşına girdiği gün yaptığı paylaşım şöyle;
“Bugün 05 Aralık 2017 Salı Ankara Medicana Hastanesinde 18.30’da yoğun bakımda yatan oğlumun yanına girdim. Nabız 180. Kuş gibi çırpınan bir can, nefes almaya çalışıyor ve ben bir baba olarak yıkıldım. Benim oğlum can parem hayatta kalmak için mücadele ediyor. Biliyor musunuz? Kulağına ezan okuyarak adını ‘Sefa’ koyduğum oğlum 06 Aralık 1995 yılında Çarşamba günü sabaha karşı dünyaya geldi. Yaşı 22 olacak. Baharında olan canımın canı oğlum O’nun ne hayalleri vardı biliyor musunuz? Şimdi bir yudum nefes diye çırpınıyor. Oğlum; bir yudum nefes ey dünya, ey hayat; benden al ona nefes ver. Ey büyük Allah’ım O’na yardım et. Rabbim oğlum için dua eden elleri boş çevirme. Can oğluma dua eden canların dualarını kabul et Allah’ım. Amin, amin, amin…”
Bir başka paylaşım ise; “Oğlum bugün senin doğum günün biliyor musun? Hadi kalk doğum gününde uyan. Tut ellerimizden. Bize gel. Nasıl bizi doğdun da sevindirdi, öyle gel. Yeniden doğmuş, yeni doğmuş gibi Bebeğim, canım canımın içi gözümün nuru, iki gözüm, can parem, kuzum yavrum, evladım Sefa’m”
Suat Salgın
-
-
-
Ağrı’da çocukların kar sevinci
-
ATİKER KONYASPOR PORTEKİZ’E GİTTİ
-
Doğduğu gün öldü, Ayvalık’ı yasa boğdu
-
Kazı çukuru mahalleliyi tedirgin etti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.