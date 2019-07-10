“Doğu Akdeniz'de garantör ülkeler dışındakilerin açıklamaları yersiz”
ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda, "Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin kıta sahanlığında yaptığı sondaj faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Bu konuda herhangi bir ülkenin ya da uluslararası kurumun yorum yapma hakkı yoktur. Bu konuda ne yapmak istediğine, ne yapabileceğine ancak Türkiye karar verir." şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, söz konusu meselede adımlarını her zaman uluslararası hukuka uygun şekilde attıklarına vurgu yaparak şöyle devam etti:
"Türkiye, kıta sahanlığında sondaj çalışmalarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir. Daha önce Barbaros Hayrettin Paşa ile sismik araştırmalar yapıyorduk. Şimdi Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmaları yapacak."
Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda "Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz." ifadesini kullandı.
"Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını savunmaya devam edeceğiz." diyen Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin (AB) bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper." diye konuştu.
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“Doğu Akdeniz'de garantör ülkeler dışındakilerin açıklamaları yersiz”
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