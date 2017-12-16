Doğu görevindeki askerlere bayatlamayan kurabiye
İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan Çandarlı Nebiye Kavalalı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmenleri Yasemin Üçüncü ve Ebru Dörtkardeş Düzyurt, bayatlamayan kurabiye tarifini öğrencilere de öğretti. Yaklaşık bir ay boyunca dayanıklılığını koruyan ve katkı maddesi barındırmayan bayatlamayan kurabiyeler, Şırnak Uludere’de vatani görevini yapan askerlere postalandı. 10 gün içerisinde kurabiyelere ulaşan Mehmetçikler, bayatlamayan kurabiyeleri tattı.
Katkı maddesi yok
Bayatlamayan kurabiyeleri anlatan Yasemin Üçüncü, “Bayatlamayan kurabiye, anneannemden anneme; annemden de bana geçen bir tarif. Şimdi de bu tarifi öğrencilerime aktardık. Bayatlamayan kurabiyelerimiz, aslında evimizde kullandığımız malzemelerden oluşuyor. Piyasada tüketilen ürünlerde olduğu gibi içerisinde katkı maddeleri kesinlikle bulunmuyor. Biz, bu ürünler kullanılmadan da güzel ve dayanıklı ürünlerin elde edilebileceğine inanıyoruz.
“Askerlerimiz kurabiyeleri alınca çok mutlu olmuş”
Evde yapılan ürünlerin genelde 3-5 günlük bir dayanıklılık ömrüne sahip olduğunu hatırlatan Üçüncü, “Süt ve yoğurt katılan ürünler daha çabuk bozulduğu için biz, bayatlamayan kurabiyelerimizde bu ürünleri kullanmıyoruz. Denememiz sonucunda bayatlamayan kurabiyelerimiz tazeliğini bir ay boyunca koruyor. Bir öğrencimizin kuzeni, vatani görevini Şırnak’ta yapıyor. Oradaki askerlerimize küçük bir jest olsun amacıyla tüm öğrencilerimizde bayatlamayan kurabiyelerimizi yapıp oraya koliledik. Kurabiyeler yaklaşık 10 günde Şırnak’a ulaştı ve tazeliğini koruduğunu öğrendik. Askerlerimiz kurabiyeleri alınca çok mutlu olmuş” diye konuştu.
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