Down sendromlu Meryem'in hayali gerçek oldu
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan down sendromlu Meryem Türkyılmaz'ın zabıta olma hayali, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından gerçekleştirildi.
Çocukluğundan beri zabıta olmak isteyen Türkyılmaz, hayalinin gerçekleşmesinin ardından ilçede haftada 2 gün pazar yerinde zabıtalık yapacak.
Başkan Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Meryem'in haftanın 2 günü pazar yerinde zabıta olarak denetim yapacağını belirtti.
Çocukluğundan beri zabıta olmak isteyen Meryem Türkyılmaz'ın bu isteğini yerine getiren ve böyle bir hayali gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını aktaran Başkan Türkyılmaz, "Meryem'in iki hayali vardı. Zabıta olarak hayalinin biri gerçekleştirdik. Diğer hayali ise Müge Anlı ile buluşmak. İnşallah yeni yayın dönemi başladığında Müge hanımdan randevu alıp gitmeyi planlıyoruz. Bu arada haftanın 2 günü Meryem artık bizimle çalışacak." ifadelerini kullandı.
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Down sendromlu Meryem'in hayali gerçek oldu
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