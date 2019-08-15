Down sendromlu Rabia'nın “gelinlik” hayali gerçek oldu
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu Rabia Hazırcı'nın gelinlik giyme hayali, belediyenin organize ettiği temsili düğünle gerçek oldu.
Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, down sendromlu Rabia Hazırcı için belediye tarafından sembolik düğün düzenlendi.
Düğünde Hazırcı'nın temsili nikahını da Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın kıydı.
Genç kız, düğün boyunca beyaz gelinliği içinde davetlilerle birlikte oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi.
Başkan Mehmet Cabbar, yaptığı konuşmada, daima engelli vatandaşların yayında olduklarını belirterek, "Onların mutluluğuna katkıda bulunmak bizlerin en önemli görevidir. Rabia'mızın hayalini gerçekleştirmek ve onun yüzündeki heyecana ve mutluluğa şahit olmak tarifi imkansız bir duygu. Şimdiye kadar kıydığım en özel nikahtı. Rabia kardeşime ailesiyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.
-
TKİ Genel Müdürü Bayrak, madencilerle bayramlaştı
-
“Kilit kavşak” Kırıkkale'de otobüs denetimleri artırıldı
-
Down sendromlu Rabia'nın “gelinlik” hayali gerçek oldu
-
Koyulhisar'da yangın
-
Suşehri'nde THK'ye 342 kurban derisi bağışlandı
-
Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna kattı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.