DP Genel Başkanı Uysal Otizm Vakfını ziyaret etti
ANKARA (AA) – Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiasına ilişkin, "Gelişmiş bir toplum, farklı insanlarına ve dezavantajlı gruplarına gösterdiği ilgiyle ölçülür. Amacımız suçlu aramak değil, yapılan hataları minimize ederek kademeli olarak bu tür konularda Türkiye ile yurt dışı arasındaki mesafeyi kapatmaktır." dedi.
Uysal, beraberindeki heyetle Otizm Vakfını ziyaret etti.
Gölbaşı ilçesindeki kurum binasında Uysal'ı karşılayan Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Cengizhan Soneren heyete, vakıf, burada eğitim gören öğrenciler ve otizm hakkında bilgi verdi.
Ziyaretinde bir araya geldiği öğrencilerle tek tek ilgilenen Uysal ve beraberindekiler, vakfı gezerek isteklerini dinledi.
– "Otizmle ilgili sosyal farkındalık oluşturmak istiyoruz"
Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmle ilgili sosyal farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiasına değinen Uysal, "Biz sadece siyasi kimlikle değil, seçilmiş kanaat önderleri olarak da farkındalığı artırmak hem de sorunları birinci elden duymak için Otizm Vakfını ziyaret ettik." dedi.
Uysal, otizmle ilgili Türkiye'deki verilerin çok sağlıklı olmadığını aktararak, kamu politikalarından başlayarak sosyal farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin hala alması gereken mesafeler bulunduğunu ifade etti.
Bu tür kurumların sayısını gönüllülük esası üzerine artırmak gerektiğini vurgulayan Uysal, "Her toplumun farklı dezavantajlı grupları var. Burası bizi başka düşüncelere sevk etti. Gelişmiş bir toplum, farklı insanlarına ve dezavantajlı gruplarına gösterdiği ilgiyle ölçülür. Türkiye'nin hem dini akidesi hem de milli örfü icabı bu tür faaliyetlere daha farklı imkanlar sunmak mecburiyetindeyiz. Amacımız suçlu aramak değil, yapılan hataları minimize ederek kademeli olarak bu tür konularda Türkiye ile yurt dışı arasındaki mesafeyi kapatmaktır." ifadelerini kullandı.
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DP Genel Başkanı Uysal Otizm Vakfını ziyaret etti
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