DSİ'den Niğde'ye 17 yılda 702 milyon liralık yatırım yapıldı

NİĞDE (AA) – Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mevlüt Aydın, son 17 yılda Niğde'ye 702 milyon liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin son 17 yılda Niğde'ye içme suyu tesisi, 12 baraj, 3 gölet, 11 sulama tesisi, 33 taşkın koruma tesisi kazandırdığını belirtti.

Niğde'nin yıllık ortalama yağış miktarı ve sahip olduğu yer üstü su varlığıyla ülke ortalamasının altında kaldığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak Niğde için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle Son 17 yılda inşa ettiğimiz 12 baraj ve 3 göletle ilimizdeki su depolama kapasitesini 25,3 milyon metreküpe ulaştırdık. 3 baraj ve 1 gölet inşaatımız devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında ise 5 baraj ve 6 gölet var. Suyu, tarım arazilerine ulaştırmak ve tasarruflu kullanımını sağlamak için sulama tesislerinin inşası ve yenilenmesi için büyük çaba harcanıyor. Niğde'de son 17 yılda inşa edilen 11 sulama tesisi ile 29 bin dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Halihazırda 9 sulama tesisi inşaatında çalışmalar devam ediyor."

Aydın, 15 bin 710 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturacak Çamardı Ören Barajı sulamasının 2020'de tamamlanmasının planladığını, proje kapsamında 12 bin 500 metre çelik boru, 61 bin metre değişik çaplarda HDPE boru imalatı ve 750 sanat yapısı tamamlandığını belirtti.

Niğde'de iki projeyle 245 bin 560 dekar tarım arazisinin toplulaştırıldığını anımsatan Aydın, toplulaştırılan alanın 630 bin 460 dekara çıkartılmasının planlandığını işaret etti.

Aydın, önceki yıllarda Hıdırlık İçme suyu Arsenik Arıtma Tesisinin hizmete girdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Halihazırda Ulukışla İçme Suyu Tesisi inşaatı devam ediyor. 2020 yılında tamamlanması planlanan tesis, Ulukışla ilçesinin 2050'li yıllara kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak ve 8 bin 100 kişiye sağlıklı ve emniyetli içme suyu temin edecek. Planlama aşamasında da 1 içme suyu tesisi var. 443 dekar tarım arazisi ve 44 yerleşim yeri taşkın risklerine karşı korundu. 3 taşkın koruma tesisinde çalışmalar devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında ise 18 taşkın koruma tesisi bulunuyor. 17 yılda Niğde'ye yapılan su yatırımları 702 milyon lirayı geçti. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."