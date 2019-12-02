DSİ'den ülke ekonomisine yıllık 59 milyon liralık katkı
KONYA (AA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, KOP Mavi Tünel Sulamaları kapsamında yürütülen KOS 1,2,3 sulamalarının 72 bin 650 dekar tarım arazisine su verecek olan kısmının tamamlandığını bildirdi.
Aydın yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün modern sulama tesisleri inşa ederek sulamada su tasarrufu sağlama ve tarımda ürün verimliliğini artırma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Konya'da sulama şebekelerinin modernizasyonu konusunda yürütülen çalışmaların devam ettiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:
"Konya Ovası Projesi (KOP) Mavi Tünel Sulamaları kapsamında yürütülen KOS 1,2,3 sulamalarının 72 bin 650 dekar tarım arazisine su verecek olan kısmı tamamlandı. İş kapsamında 226 kilometre uzunluğunda sulama şebekesi, muhtelif tipte 983 adet sanat yapısı, 10 kilometre uzunluğunda tahliye kanalı inşa edildi. 10-12 Kasım tarihlerinde DSİ Genel Müdürlüğü teknik heyetince incelemelerde bulunularak geçici kabulü yapılan tesis, mavi regülatörden gelen ve Apa-Hotamış İletim Kanalı (AHİ) 33. kilometresine inşa edilen su alma yapısından aldığı suyu toprakla buluşturacak."
Aydın, Çumra, İçeriçumra, Alibeyhüyüğü, Dineksaray, Doğanlı ve Apa’da bulunan yaklaşık 73 bin dekar tarım arazisinin modern sulama şebekesine kavuşturulduğu için mutlu olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Konya Ovası'nda toprağın suyla buluşturulması kadar, suyun tasarruflu kullanılması da önem arz ediyor. Projelerimiz, Konya Kapalı Havzası’na suyu getirmek ve getirdiğimiz suyu tasarruflu bir şekilde kullanmak üzerine kurulu. Yeni sulama sezonunda tarım arazilerine su vermesi planlanan tesisin, 2019 yılı birim fiyatlarıyla dekar başına 817,5 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 59 milyon liralık katkı sağlaması ayrıca 7 bin kişiye de istihdam olanağı sunması hedefleniyor."
-
Yaşlı Hakları Konferansı ve İstişare Komisyonu Toplantısı
-
Kırıkkale'de baraj gölünde 1600 metre ağ bulundu
-
Suşehri'nde çocuklar için boyama ve tiyatro etkinliği düzenlendi
-
DSİ'den ülke ekonomisine yıllık 59 milyon liralık katkı
-
Başkentte sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı
-
“10 saniye” ile yıkılan hayallerinden vazgeçmedi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.