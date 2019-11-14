DSP'nin 34. yıl etkinliği
ANKARA (AA) – Demokratik Sol Parti'nin (DSP), kuruluşunun 34. yıl dönümü ve eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 13. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Salonu'ndaki anma etkinliğinde konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partinin kurucusu ve onursal başkanı Ecevit'e duydukları özlemi dile getirdi.
Türkiye'de gerçek demokrasinin hayata geçmediğini savunan Aksakal, "Bizler, siyaseti halkımızın huzuru, insanlarımızın mutluluğu, vatanımızın ve milletimizin bekası için bir araç olarak görüyoruz." dedi.
Yüzde 10 seçim barajının kaldırılması gerektiğini söyleyen Aksakal, toplumun tüm kesimlerinin Meclis'te temsil edildiği bir sisteme ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Aksakal, siyasi partilere dağıtılan hazine yardımının adil bir şekilde yeniden düzenlenmesinin önemli olduğunu da kaydetti.
Etkinliğe, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in yanı sıra çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Program sonunda, DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.
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