İSTANBUL (AA) – Türkiye'de 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren ABD'li gelinlik ve abiye şirketi Oleg Cassini Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Zelenko, Türkiye'de her yıl 600 bin üzerinde evlilik gerçekleştiğini belirterek, "Bir çiftin düğün harcamalarının yüzde 10'unu gelinlik ve gelin eşyaları oluşturuyor." dedi.

Oleg Cassini açıklamasına göre, 2010 yılında Türkiye pazarına girerek "askıdan düğüne" sistemini başlatan özel okazyon markası Oleg Cassini, 2020 yılında 100 binden fazla kadını özel günlerine hazırlamayı hedefliyor.

Faaliyet gösterdiği dünyanın çeşitli bölgelerinde 400'den fazla noktada toplam gelinlik pazarının yüzde 27'sine hakim olan şirket, bu sene rotasını e-ticaret ve konsept mağazacılığa çevirecek. 2019 yılını mağazalar tarafında yüzde 27'lik büyümeyle kapatan Amerikan "gelinlik ve abiye" şirketi 2020'de mağaza büyüme oranını yüzde 32'ye taşımayı amaçlıyor.

Oleg Cassini, ayrıca 2020 yılında üretim tesislerinin bir bölümünü de Türkiye'ye taşıyarak istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

– "E-ticarette yüzde 150 büyüme sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zelenko, Türkiye ve bölgedeki pazarı değerlendirirken, markanın ileriye dönük stratejik hedeflerinden bahsetti.

Türkiye'de çok yüksek bir internet penatrasyonu olduğunu ve 2020 yılında da moda alışverişlerinde bu trendin yükseleceğini ön gördüklerini dile getiren Zelenko, "E-ticaret servisimizi bu yönde iyileştiriyoruz ve bu alanda yatırımlarımızı artırıyoruz. 2019 senesini kapatırken bir önceki seneye göre e-ticaret hacmimiz yüzde 145 büyüdü. Bu ivmeyi 2020 yılında da lineer şekilde artıracağız ve e-ticarette yüzde 150 büyüme sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenko ayrıca e-ticaret alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak Türkiye'nin her noktasına satışa sunulacak sadece e-ticarete özel "only online" koleksiyonları ile de ürün gamlarında çeşitliliğe gideceklerini bildirdi.

Türkiye’de her yıl 600 bin üzerinde evlilik gerçekleştirdiğini belirten Zelenko, şunları kaydetti:

"Bir çiftin düğün harcamalarının yüzde 10’unu gelinlik ve gelin eşyaları oluşturuyor. Gelinlik dediğimizde aklımıza yalnızca gelinlik gelmiyor, düğün öncesi evden çıkış elbisesi, after party elbisesi, gelin annesi abiye elbisesi, ayakkabısı, duvağı ve tacı gibi aksesuarlar da bu oranın içinde yerini alıyor. 2020 yılında benimsediğimiz strateji, bir gelin adayının stressiz bir biçimde tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla tek bir marka güvencesiyle alması.

Düğün gibi hem gelin hem damat adayını heyecanlandıran bu süreçte güvenilir bir partner olmak üzere mağazalarımızda ürün çeşitliliğimizi bu yönde artırma kararı aldık. Müşterilerimizse ihtiyaç duyabilecekleri tüm ürün kategorilerinde hizmet sunacağız. Nikah şekerinden, nişan tepsisine kadar bir çok aksesuarda da yine gelin adaylarının çözüm ortağı olacağız. Hem trend hem de ulaşılabilir marka çizgimizden çıkmadan, modern ve yenilikçi adımlar atacağız."

– "Yeni nesil gelin adayları daha hızlı"

Jeff Zelenko, mağazalarda da büyümeye devam edeceklerini ve yeni trend perakendeciliğin de öncülerinden olmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları aktardı:

"Türkiye'de yaptığımız başarılı çalışmalarla gelin adaylarına zevklerine uygun gelinlikleri hızlı ve güvenli şekilde sunarak zaman tasarrufu yaratırken, gelinlik seçiminin uzun süren terzilik sürecinden hızlıca satın alınan ve memnuniyet ile kullanılan bir servise dönüştürdük. Özel eğitim alan ve gelinlerin isteklerine yönelik bire-bir danışmanlık sunan 'Stil Danışmanlarımız' gelin adayı ve ailelerinin zevklerine uygun modelleri hızlıca sunuyor ve gelin adayının isteklerine göre terzilerimiz gelinliklerini onlara istedikleri revizelerle birlikte hızla hazırlıyor. Bu yeni konseptle gelinlik pazarı hacmini hem büyütüyor hem de kolay perakendecilik akımını kaliteli servisle birleştiriyoruz."

Artık trendlerin değiştiğini ve düğünlerin de sadeleşme akımından etkilenerek daha hızlı ve zahmetsiz bir sürece evrildiğini gözlemlediklerini kaydeden Zelenko, "Yeni nesil gelin adayları daha hızlı, daha trend gelinlikleri kolaylıkla bulmak istiyor. Bunun için Oleg Cassini kendi içindeki markalarıyla birlikte bir konsept mağaza olarak hizmet sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan açıklamaya göre, yüksek performans ulaşılabilir fiyat felsefesiyle kadınların tüm özel günlerinde bulabilecekleri, abiyeden aksesuara gelinlikten gelin aksesuarlarına kadar yüzlerce ürünü Türkiye'nin tüm noktasına e-ticaret sitesiyle ulaştırmayı amaçlayan marka ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, İzmit ve Antalya'daki mağazalarıyla da gelin adaylarına, ailelerine ve moda sever kadınlara hizmet sunmaya devam edecek.