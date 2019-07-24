Düğünde çıkan kavgada silahla vurulan damat hayatını kaybetti
ANKARA (AA) – Başkentte düğünde "yan bakma" meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada seken kurşunla göğsünden vurulan damat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Sincan ilçesinde düğünden bir gün önce yapılan kına eğlencesinde "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı. Düğün günü de devam eden tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Muhammed G. (27) tarafları ayırmak için havaya tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun tavandan sekerek damat Hüseyin Furkan Koca'nın (16) göğsüne isabet etti.
Koca, düğün salonuna sevk edilen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı, olay yerinden otomobille kaçan Muhammed G'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, damadın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
-
Düğünde çıkan kavgada silahla vurulan damat hayatını kaybetti
-
“Atılan işçileri geri almaya çağırıyoruz”
-
Kayseri'de “şehit ve devlet büyükleri emanetleri” sergisi
-
Yaz tatillerini okulda çalışarak geçiriyorlar
-
“Düve desteği projesini 41 ilden 81 ile çıkarıyoruz”
-
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Nevşehir'de
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]