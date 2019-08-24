Düğünlerde bayrak dikme geleneği
KONYA (AA) – Seydişehir bölgesinde Anadolu'nun pek çok yerinde düğünün başladığını ilan eden düğün evine bayrak dikme geleneği yapıldı.
Geleneğe göre, bayrak dikme, önce mahalle veya köyde düğün sahibi ailenin üyelerinin öncülüğünde cami cemaati ve akrabalar denk gelen vakit namazı namazı toplanır, imam eşliğinde tekbirlerle, salavatlarla düğün evinin önüne gelerek, burada yapılan dua ile bayrak düğün evinin en yüksek yerine dikilirdi.
Seydişehir Alaylar Mahallesi'nde oturan Abdullah Eroğlu da, oğlu Emin Aydın Eroğlu'nun düğününde dedelerinden gördüğü bu bayrak asma adedini devam ettirdi.
Abdullah Eroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada "Atalarımızdan öğrendiğimiz bayrak dikme adedi unutulmaya yüz tutmuş adetlerimizden. Ben adetlerimizin ve ananelerimizin unutulmaması için bu adeti oğlumun düğününde tekrar yaşamak ve yaşatmak istedim. Gençliğimide mahalle halkı camide çıkışı uzun bir sırığın ucuna geçirilmiş bayrak düğün evinin önüne kadar tekbirler ve Salavat-ı Şerife getirilerek gelinir evin önünde yapılan duadan sonra evin damına dikilirdi. Bayrağın dama dikilmesi ile düğün başlamış olur ve davullar çalınmaya başlardı." dedi.
Düğünün, gelin alamaya giden düğün alayının yine başında bir bayrakçı tarafından elde taşınarak, gelin evine varılması devam ettiğini ifade eden Eroğlu şöyle devam etti:
"Kız evinde bayrakçı ve delikanlı gönüllenir, bayrak başörtüsü ve çeşitli kumaşlarla süslenerek gelini alıp geri dönerdik. Bu güzel geleneğimizin unutulmaması adına kendi çocuklarımızın düğünlerinde bu âdetin hatırlanmasını istedim. Bu adeti yaşatmak için bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak bu merasimimize katılan hısım akraba ve dostlarımız ile hocalarıma teşekkür ederim."
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