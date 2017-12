DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILDI

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı bir program yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonunda düzenlenen programa gelenleri, Konya Büyükşehir Belediyesi “Özel Gençler Mehteran Korosu” karşıladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa yoğun ilgi gösterildi. Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş milli eğitim camiası olarak engellilik ve engelliler meselesini, sosyal bir duyarlılık ve sorumluluk görevi olarak gördüklerini ve bütün adımların bu bilinçle atıldığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören engellilerle ilgili çalışmalara da değinen Altuntaş: “İlimiz bünyesinde toplam 7.530 engelli öğrencimiz eğitim görmektedir. Bu öğrencilerimizden 6.018 tanesi kaynaştırma sınıflarında, 303 tanesi evde ve hastanede eğitim yoluyla, 1209 tanesi de özel eğitim sınıfları ve okullarında eğitim almaktadırlar. Amacımız engelli olarak nitelenen öğrencilerimizin tümünün toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak, hiçbir negatif ayrımcılığa muhatap olmayan, engellerin ortadan kaldırıldığı bir anlayışla hak ve sorumluluklarının farkında birer vatandaş olmalarına katkı sunmaktır.” dedi.

Törende bir konuşma yapan Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan ise: “Engelli kardeşlerimiz hayatın her alanında gösterdikleri üstün başarı ile bize örnek olmaktadır. Bize düşen ise onlara eşit vatandaşlar olarak her türlü imkânı sağlamaktır. Hükümetimiz yaptığı yasal düzenlemeler ile engellilere pozitif ayrımcılık yapılmasını yasal zemine oturtmuştur. Toplumun her kesimi el ele vererek üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Özel öğrenim öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli oyun ve gösteriler büyük beğeni ile izlendi.

Programa Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Karatay Kaymakamı A. Selim Parlar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.