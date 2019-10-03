KONYA (AA) – Akşehir Belediyesi Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Çocuklara hayvan sevgisi ve sokak hayvanlarını koruma bilincinin aşılamak amacıyla yapılan etkinlikte Akşehir Kültür Merkezi'nde çocuklar için iki seans halinde tiyatro gösterisi sunuldu.

"4 Kafadar" isimli tiyatro oyununda Afrika'da özgürce yaşarken kaçırılıp hayvanat bahçesine kapatılan bir yavru aslan ile bu hayvanat bahçesindeki fil, maymun ve hayvansever Doğa isimli küçük bir kızın hayvanat bahçesinden kaçıp tekrar özgürlüğe kavuşma çabalarını anlatan müzikal çocuklara sahnelendi.

Gösteriye katılan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çocuklarımız da zaten hayvan sevgisi var ama bu tür tiyatrolarla onların içindeki hayvan sevgisinin daha da perçinlenmesini amaçlıyoruz. Hayvanlara zarar vermeden, onları korumak, beslemek ve onlara yardımcı olmak hepimizin görevidir. Allah insanları eşref-i mahluk olarak yaratmış ve tüm hayvanları ve bitkileri de korumamızı istemiştir. Bu nedenle başta sokak hayvanlarımız olmak üzere tüm hayvanları sevip, koruyup, besleyelim."

Tiyatro sonrası Kültür Merkezi önünde tiyatrodan çıkan çocuklara Akşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına vermeleri için kedi ve köpek maması dağıtıldı.