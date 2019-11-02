SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde öğrenciler okul binası dışında açık alanlarda ders işliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak Sivas'ta uygulamaya konulan 'Duvarsız Okul Projesi' kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler okul binaları dışında açık alanda da ders işliyor.

Projenin uygulamaya konulması ile öğrenciler göl, ırmak kenarlarında, okul bahçelerinde, parklarda, tarihi alanlarda öğretmenlerinin anlattıkları dersleri dinliyor, seyyar yazı tahtalarına yazılanları not alıyor.

Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Müdürü Ahmet Polat, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesi ve bilgisi dahilinde bazı derslerimiz konusuna göre öğrencilerimize daha huzurlu bir ders ortamı oluşturmak gayesi ile sınıfta değil de uygun ortamlarda işlenmektedir. Bu da öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin motivasyonunu arttırmaktadır. Hava şartları elverdiği sürece bu uygulama devam edecek." dedi.

Zara Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Arslan da "Proje kapsamında bir çok etkinliğimiz oldu. Bugün de tarih dersinin işlendiği ve öğrencilerin de bu anlamda bilinçlenmesi ve bilgilenmesi amacıyla dersimizi şehitlikte yaptık." ifadelerini kullandı.