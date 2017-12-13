e-Devlet Kapısı, en iyi ücretsiz uygulamaları listesinde

TÜRKSAT’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada 2015 yılında Google Play’de “en iyi geliştirici” unvanına sahip olan e-Devlet Kapısı Mobil Uygulamasının, 2016 yılında Apple AppStore uygulama marketinde en iyiler listesinde yerini aldığı bildirildi. Açıklamada söz konusu uygulamanın, 2017 yılında en iyi ücretsiz uygulamalar listesine yeniden seçildiği bildirildi.

Apple AppStore tarafından en iyiler, ilgili ülkede yıl bazında kullanıcılar tarafından en çok kullanılan, en çok indirilen ve en çok tercih edilen uygulamalar arasından seçiliyor. Aralık 2017 tarihinden itibarıyla tüm platformlarda 14 milyondan fazla indirilme sayısına sahip olan e-Devlet Kapısı Mobil Uygulamaları üzerinden bine yakın kamu kurumu ve yerel kurum hizmeti sunulduğu bildirilen açıklamada, “Her geçen gün mobil hizmetlerin sayısı daha da artıyor. 2017 yılı içinde yapılan güncellemeler ile artık, Android tabletler ve iPad’lere özel arayüzlerden de mobil hizmetlere erişilebiliyor” denildi.