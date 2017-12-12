E-devlet şifresi nasıl alınır? E-Devlet ile hangi işlemler yapılır? (E-devlet giriş 2017)

Kamu hizmetlerine ulaşmak artık çok daha kolay. E-Devlet Sistemi ile sıra bekleme derdi olmadan, işlemler birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilebilir. Bu işlemlere ulaşmak için gerekli olan şey şifrenizin olması. E-devlet şifresi nasıl alınıyor sorusu vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor.Peki E-devlet şifresi nasıl alınır? Haberimizden ulaşabilirsiniz…

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E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Devlet sisteminden yararlanabilmek için, sisteme giriş yapılmış olması gereklidir. Sisteme giriş www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılıyor. Siteye girdikten sonra kimlik doğrulama sistemi üzerinden gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor. Giriş için E-Devlet şifresi, E-İmza, mobil imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı giriş yöntemleri bulunuyor. Kayıtlı kullanıcılar tarafından en çok E-Devlet şifresi ile giriş seçeneği tercih ediliyor. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden 2 Türk Lirası karşılığında temin edebilirsiniz.

E-Devlet şifresi aldıktan sonra turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında mobil imza seçeneğini kullanarak e-Devlet sistemine giriş yapmak istiyorsanız, kayıtlı olduğunuz telefon operatörü aracılığıyla mobil imza için kayıt olmanız gereklidir. Mobil imzanız aktivasyon işlemlerinin ardından kullanılabilir olduğunda giriş için kullanılabilir. İnternet bankacılığı seçeneği ile giriş için, kayıtlı olunan bankanın internet bankacılığı sistemine giriş yapılması gereklidir.

E-DEVLET İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

E-Devlet sistemi ile işlem yapabilmek için sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekranın sol kısmında yer alan menüden ‘’E-Hizmetler’’, ‘’Kamu Kurumları’’ ve ‘’Belediyeler’’ bağlantıları kullanılarak istenilen hizmete ulaşılabilir. E-Devlet ile yapılan işlemler ana başlıklar altında bilgi alma, başvuru ve sorgulama olarak üç başlıkta toplanır.

E-Devlet sistemi ile en çok işlem yapılan hizmetler; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan 4A hizmet dökümü sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan vergi borcu sorgulama, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan tapu bilgileri sorgulama, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleridir. En çok işlem yapılan kurumlardan birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden 4A, 4B ve 4C hizmetlerine ulaşılabilir. Bu bölümde yer alan ‘’Ne Zaman Emekli Olurum’’ uygulaması ile emeklilik için yaş hesaplaması yapılabilir. E-Devlet sistemi kurumlar tarafından sunulan hizmetlere online olarak erişim imkanı sağladığı için zaman açısından da tasarruf sağlar.

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

E-Devlet şifresi unutulursa sistem üzerinden yeni bir şifre oluşturulabilir. Yeni şifre için, sisteme daha önce giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kaydedilmiş olması gereklidir. Eğer sistem üzerinde cep telefonu numarası kayıtlı değilse yeniden PTT şubesine gidilerek yeni bir E-Devlet şifresi talebinde bulunulabilir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Devlet şifresi, PTT şubesinden alındığında akılda kalıcı bir şifre verilmeyebilir. Bu noktada da e-Devlet şifresini değiştirme ihtiyacı ortaya çıkar. E-Devlet şifre değişimi için sisteme giriş yapılır. Ardından ‘’Benim Sayfam’’ butonuna tıklanır ve açılan sayfa üzerinden ‘’Şifre ve Güvenlik Ayarlarım’’ bağlantısına girilerek E-Devlet şifre değişimi yapılabilir.