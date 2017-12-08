E-devlet’ten işe yarayacak uygulama
E-Devlet sistemi kamu hizmetlerinin bir bilgi teknolojisi aracılığıyla kullanıcılara yani vatandaşlara, tüzel kişilere ve diğer kamu kurumlarına sunulması olarak özetlenebilir. e-devlet sistemi bu sunuşu internet üzerinden yaparak işlem yapmada kullanıcılara büyük bir esneklik sağlar. İnterneti olan herhangi birisi dilediği zaman dilediği yerden işlemini yapabilmektedir. E-Devlet kullanıcılarına zamandan tasarruf sağlarken devleti de daha etkin ve verimli hale getirir.
E-HACİZ E-DEVLET’TE
Artık e-devlet üzerinde haciz sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. Bu çok önemlidir. Çünkü bir haciz durumunda kişinin sahip olduğu taşınır, taşınmaz mallara dair el konma kararı çıkmış demektir. Bu da kişinin yaşadığı evdeki eşyaları, arabasını ve hatta evinin haczedilmesine sebep olabilir. Böyle bir durumda hacze uğramış kişinin yaşam kalitesi düşer, aile içi problemlere maruz kalabilir. Dahası barınacak bir yuvadan dahi mahrum kalabilir. Ancak haciz kararı çıkmadan önce borcunu ödemeyen kişi için borcunu ödemesi için emir çıkarılır. Bankalardan da kredi çekerek ev ya da araba sahibi olanlar için, borçlarını takip edebilmek çok önemlidir. İşte e-devlet, bu bağlamda yeni hizmetini duyurdu. E-devlet’in duyurduğu yeni hizmetin adı “Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka)”.
Kaynak: Yeni Şafak
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