“Eğiticilerin Eğitimi” kursu sertifika töreni
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin ve personelinin niteliklerini arttırmalarına yardımcı olmak, eğitimi desteklemek amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi Süreli Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (CÜSEM) "Eğiticilerin Eğitimi" kursu sertifika töreni düzenlendi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin akademik danışmanlığında verilen kursun amacı, akademik birimlerde yapılan eğitimin daha verimli ve etkin olmasını sağlamak.
Eğitim yöntem ve teknikleri, eğitim ve öğretim psikolojisi, ölçe ve değerlendirme, sunum teknikleri gibi konularda eğitim verilen kursa, akademisyenler ve lisansüstü öğrenceler yoğun ilgi gösterdi. Kursun bitiminde sertifika töreni düzenlendi.
Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, törende yaptığı konuşmada, CÜSEM'in çok yoğun bir şekilde öğrenciler ve akademisyenler için çeşitli kurslar açtığını belirterek, "Hocalarımız için gerekli olan kursların burada açılması gerekiyor. Akademik yükselmelerde eğiticilerin eğitimi bundan sonra da devamı gelecek. Görev alan hocalarıma ve CÜSEM'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
CÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Enis Baha Biçer de kurs hakkında bilgi vererek, "45 saatlik Eğiticinin Eğitimi kursumuzu 250 lira bedelden ilan ettik. CÜSEM'in burada kar etmek gibi asla niyeti yok. 'Herkes için eğitim' sloganıyla hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri tüm göstergelerimizde 3 ile 5 kat arasında iyileşme sağladık. Daha iyi bir CÜSEM için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla kursa katılanlara, destek veren hocalarımıza ve bizi yalnız bırakmayan Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Sertifika alanları tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.
Öte yandan CÜSEM'in hafta sonu kurslarını ziyaret eden Yıldız, öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi.
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