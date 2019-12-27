Eğitim Bir-Sen, “Eğitime Bakış” dergisinin 15. yılını kutladı
ANKARA (AA) – Eğitim Bir-Sen tarafından çıkarılan "Eğitime Bakış" dergisinin 15. yılı kutlandı.
Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen program, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uzmanlar ve Yükseköğretim Kurulu bürokratlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni ufuklardan yeni umutlara" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, dergiciliğin, yaşadığı topluma şahitlik eden herkes için vazgeçilmez bir gayret olduğunu söyledi.
Yalçın, "Akıl ve ilim her zaman için rehberimiz oldu. Ortaya koyduğumuz fikirler, paradigma, felsefe, kayıt altına aldığımız düşünceler ve üyelerimizle paylaştığımız mücadelemiz, bu anlamda her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor ve bu gibi dergilerle Türkiye'nin demokratikleşmesine, özgürleşmesine katkı olmanın övüncünü yaşıyoruz. Bu anlamda akademik katkılarından dolayı tüm akademisyenlere, kelam ve kalem sahiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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