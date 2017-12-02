Eğitim-Bir-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı
Van Şişli Öğretmenevinde düzenlenen toplantı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin, Türkiye’nin ileride tarih kitaplarında ders olarak okutulacak günleri yaşadığını belirterek, “Bir Memur-Sen ailesi olarak bu tarihi günlerin en önemli öznesi konumundayız. Cüzdan sendikacılığın ötesine geçerek vicdan sendikacılığı yapmaya çalışıyoruz. Her daim yanımızda olan ve 15 Temmuz kahramanı Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen ailesini yürekten kutluyorum” dedi.
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, “İslam coğrafyası bizden çok şey bekliyor. Bu beklentinin altında yatan en temel unsur, eğitimden kaynaklı meydana gelen gelişmelerdir. Bu kapsamdabize geçmişten çok daha fazla görev düşüyor” dedi.
Toplantıda Eğitim-Bir-Sen’in bugüne kadar ülke krizlerinin aşılmasında çok büyük rol aldığını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de, “Türkiye maalesef hiç olmadığı kadar son 15 yılda iyi yöneltildi ama hiç olmadığı kadar da ulusal ve uluslar arası oyunlarla ve senaryolarla karşı karşıya getirildi. Bunların hepsiyle de bu güne kadar hamd olsun cesareti ve feraseti olan bir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ‘nin iyi bir mücadelesi oldu. Ama bu mücadelenin yanında başka bir hareket daha vardı. O da memur-Sen’di. Sadece 15 Temmuz öncesi ve sonrasına baktığımızda bile Memur-Sen’in verdiği mücadele ile bugün Türkiye’yi yöneten hareketin yanında omuz omuza verdiği mücadelenin çok manidar olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcısı Atilla Olçun’un konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi de, nöbetlerin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Unutmayalım ki kendisini bir davaya adayan insanlar varsa onlar hep nöbettedir ve onlar asla nöbetlerini terk etmezler. Eğer siz özgür ve insanca yaşanılır bir dünyayı oluşturmazsanız; yeryüzündeki kirler, haksızlıklar, hakkı yiyenlerin feryadı hiç bitmez. Bunun için de odaklanmanız gereken en temel nokta, insanca yaşanılabilir bir dünya için özgür bir ortamı savunmalısınız ve herkesin insanca yaşaması hakkıdır, diyebilmelisiniz” dedi.
-
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş:“15 TEMMUZ’UN ARTÇI FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR”
-
BÜYÜKŞEHİR TARİHİ MEKANLARI ŞEHRE KAZANDIRIYOR
-
KONYA’DA KISA DÖNEM ERLER YEMİN ETTİ
-
Eğitim-Bir-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı
-
AIDS’e karşı farkındalık
-
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.