EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI 27 EKİM’E KADAR DEVAM EDECEK
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ve ilçelerdeki şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim yardımı başvurularını 27 Ekim’e kadar alacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ve ilçelerdeki şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim yardımı başvurularını 27 Ekim’e kadar alacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı olan öğrencilere yönelik eğitim yardımı başvurularını uzattı. Okullara yaptığı fiziki çalışmaların yanında 2004 yılından bu yana öğrencilere eğitim yardımlarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 94 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisini destekledi. Eğitim yardımlarını Yeni Büyükşehir Yasası sonrası hizmet alanına giren 31 ilçeye yaygınlaştıran Konya Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için başlattığı eğitim yardımı başvurularını 27 Ekim Cuma akşamına kadar uzattı. Eğitim yardımlarından Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli, anne-babası resmen ayrı öğrenciler yararlanıyor. 27 EKİM SON TARİH Konya Büyükşehir Belediyesi’nden eğitim yardımı alacak öğrencilerden başvuru için; öğrenci belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci ve veli nüfus cüzdanı fotokopisi ile durumlarını belirten diğer belgeler talep ediliyor. Başvurusunu internet üzerinden yapacak Karatay, Selçuklu, Meram ilçelerinde ikamet eden öğrenciler evraklarını 27 Ekim’e kadar KOMEK Alaaddin Kurs Merkezi’ndeki Eğitim Destek Bürosu’na (Alaaddin Tramvay Durağı Karşısı), diğer ilçelerde ikamet eden öğrenciler ise okul müdürlüklerine verecek. Daha önceki dönemlerde eğitim yardımı alan öğrencilerin bu dönem de alabilmeleri için 27 Ekim’e kadar www.konya.bel.tr adresinden bilgilerini güncelleyip öğrenci belgelerini ilgili yerlere teslim etmeleri gerekiyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiye www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI 27 EKİM’E KADAR DEVAM EDECEK
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