Eğitimli Çocuk Bakıcısının Teşviki Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi
ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde Eğitimli Çocuk Bakıcısının Teşviki Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi kapsamında açılan kurslara katılan 750 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.
Belediye’nin Mustafa Cankara Kongre ve Külttür Merkezinde düzenlenen sertifika törenine, Kaymakam Temel Ayca, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mümine Nurdan Doğukan, Proje Koordinatör Yardımcısı Sosyal Güvenlik Uzmanı Cenkhan Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, H.E.M Müdürü İdris Göbütoğlu, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Göbütoğlu, annelerin hayatta her türlü övgüye layık ve toplumun temelini oluşturan kimseler olduğunu söyledi.
Kurslara katılan 750 anneye sertifikalarının verileceğini aktaran Göbütoğlu, bu kurslara rekor düzeyde başvurduğu yapıldığını bildirdi.
Kaymakam Temel Ayca, iyi bir eğitim politikası olduktan sonra, insan kaynağının daha da geliştirilebileceğini ifade etti.
Mümine Nurdan Doğukan ise bu çalışmaların kadınların iş gücüne katılmalarını, ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlamasını, aynı zamanda onların ekonomik olarak özgürleşmelerine, sosyal statülerinin yükselmesine ve kendilerine olan güvenin artmasını sağladığını belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişiminde, eğitiminde, kadınlarımızın, annelerimiz rolü çok önemlidir. Ancak annelerin çocuk bakımı konusunda, tek sorumlu olarak görülmeleri, aynı zamanda iş gücüne katılmaları yönünde bir engel teşkil etmektedir."diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.
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