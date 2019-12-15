Ehliyetsiz sürücü “drift” yaparken park halindeki minibüse çarptı: 2 yaralı
KONYA (AA) – Konya'nın Ilgın ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün "drift" yaptığı otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
T.A. (17) idaresindeki 42 P 2994 plakalı otomobil, Nevzat Caddesi'nde sürücüsü "drift" yaptığı sırada kontrolden çıkıp yol kenarında park halinde bulunan 42 RZ 055 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Onur Furkan A. (15) yaralandı.
Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Onur Furkan A. ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Trafik ışıklarında bekleyen bir görgü tanığı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavşaktan dönen otomobilin arka kısmının kaydığını anlattı.
Sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ifade eden görgü tanığı, "Biz ışıklarda bekliyorduk, bizi sıyırdı. Sonra aracı park halindeki minibüse vurdu. Minibüs de önündeki bir başka otomobile çarptı." dedi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, "drift" yaparak kavşaktan dönen otomobilin, park halindeki minibüse çarpması yer alıyor.
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