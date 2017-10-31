EKİMDEN HASADA, KONYA ŞEKER ÜRETİCİNİN YANINDA

Tarlada bir taraftan pancar hasadının sürdüğü, bir taraftan ise hububat ekimlerinin yapıldığı bu günlerde Konya Şeker verdiği avans desteğiyle üreticiyi yalnız bırakmıyor. Çiftçinin hem pancar sökümü hem de arazinin hazırlanması ve ekim için zaman ile yarıştığı bu dönemde üreticilerin tarladaki işlerinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle aksamaması için her sene olduğu gibi bu yıl da devreye giren Konya Şeker 27 Milyon 970 Bin Lira tutarındaki motorin avansını dağıtıyor. Konya Şeker’in 31 Ekim 2017 tarihinde dağıtımını gerçekleştireceği motorin avansı ile birlikte 2017-18 Kampanya Döneminde üreticilerine ödediği toplam ayni ve nakdi avans tutarı 297 Milyon 628 Bin TL olarak gerçekleşti. Tarlada bir taraftan pancar hasadının sürdüğü, bir taraftan ise hububat ekimlerinin yapıldığı bu günlerde Konya Şeker verdiği avans desteğiyle üreticiyi yalnız bırakmıyor. Çiftçinin hem pancar sökümü hem de arazinin hazırlanması ve ekim için zaman ile yarıştığı bu dönemde üreticilerin tarladaki işlerinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle aksamaması için her sene olduğu gibi bu yıl da devreye giren Konya Şeker 27 Milyon 970 Bin Lira tutarındaki motorin avansını dağıtıyor. Konya Şeker’in 31 Ekim 2017 tarihinde dağıtımını gerçekleştireceği motorin avansı ile birlikte 2017-18 Kampanya Döneminde üreticilerine ödediği toplam ayni ve nakdi avans tutarı 297 Milyon 628 Bin TL olarak gerçekleşti. AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un talimatıyla ekim ayı içinde 32 Milyon Liranın üzerinde nakdi avans dağıtan Konya Şeker, bir yandan pancar sökümünün devam ettiği, öte yandan tarlada yeni ürün ekiminin başladığı bu günlerde ekim ayı içinde üçüncü avans ödemesini 27 Milyon 970 Bin Lira tutarındaki motorin avansı ile yaptı. 31 Ekim 2017 Salı tarihinde dağıtımına başlanan motorin avansı ile birlikte Konya Şeker’in bu sene üreticilerine verdiği ayni ve nakdi avans desteğinin toplam tutarı da 297 Milyon 628 Bin TL’ye ulaştı. “BİRİNCİ ÖNCELİK ÜRETİCİ VE ÜRETİM” AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, dağıtımına başlanan motorin desteğiyle ilgili yaptığı açıklamada Konya Şeker’in birinci önceliğinin üreticinin ve üretimin desteklenmesi olduğunu vurguladı.

Avans desteğini aksatmadan sürdüren Konya Şeker’in, tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir sorunun yaşanmaması için gayret gösterdiğini, tarlada alın teri döken çiftçinin namerde muhtaç olmaması için çalıştığını vurgulayan Başkan Recep Konuk, “Bizim üretici ortaklarımıza karşı vazifemizi 4 kelime ile özetlemek mümkündür; ihtiyaç anında çitçinin yanında. Bu hem işlerin normal kendi mecrasında yürüdüğü olağan dönemler için geçerlidir hem de afet, elverişsiz iklim koşulları, tarım zararlıları ile kapsamlı mücadele gerektiren olağanüstü dönemler için geçerlidir. Biri fedakârlık gerektirir ve biz olağanüstü dönemlerde üreticimizin yükünün önemli bir kısmını almaktan bugüne kadar geri durmadık, Allah o zorlu günleri göstermesin ama Konya Şeker’in varlığı bile üretici için o günlerde teminattır. Olağanüstü dönemler kadar çiftçinin işlerinin olağan yürüdüğü dönemlerde de desteğe, tarladaki işlerini yaparken tarlada karşılaştığı zorlukların dışındaki diğer zorlukları aşmasını sağlayacak, zoru kolay edecek desteğe ihtiyacı vardır. Nedir bu işin tabiatı gereği olmayan zorluklar? En başta finansman. Konya Şeker olarak biz ekimden hasada kadar üreticilerimizin yanında olmayı, onları desteksiz bırakmamayı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. Mesela içinde bulunduğumuz şu günlerde tarlada iki tane öncelikli iş var. Üretici adeta zamanla yarışıyor. Bir taraftan pancar sökümü yapıyor, bir taraftan da pancarı söktüğü tarlayı yeni ürün ekimine hazırlıyor ve hazırladığı tarlaya ya tohum atıyor ya da tohum atmaya hazırlanıyor. Yani tarladan traktör sesinin eksik olmadığı bir dönemdeyiz. Üreticinin bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu girdi motorin. Biz de bugün dağıtımına başladığımız motorin avansı ile onların tarladaki işinin aksamaması için üzerimize düşeni yaptık. Konya Şeker’in bu ay ikinci avansı oluyor. Elbette verdiğimiz bu destek sadece çiftçimize üreticimize, üretimimize destek anlamına gelmiyor, Konya ve ilçelerinin ekonomisi için de çok ciddi bir katkı yapmış oluyoruz. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz, Konya Şeker artık sadece bağın bahçenin, tarlanın tapanın, besinin, süt üretiminin güvencesi değil aynı zamanda çarşının, pazarın, esnafın da güvencesidir. Konya Şeker yaptığı avans ödemeleri ve ürün bedeli ödemeleri ile Konya ve ilçelerinde ekonomik hayatın 12 ay boyunca canlı ve dinamik kalmasında da önemli bir rol oynuyor” dedi. Konya Şeker, 31 Ekim 2017 Salı günü dağıttığı 27 Milyon 970 Bin Lira motorin avansıyla birlikte bu dönem üreticiye toplamda 297 Milyon 628 Bin Lira tutarında avans dağıtmış oluyor.