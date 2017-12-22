El-Bab şehidi Okan Altıparmak mezarı başında anıldı
yılında kendi adına yapılan mezarı başında andı.
21 Aralık 2016 Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’nin El Bab bölgesinde DEAŞ militanlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak memleketi olan Seydişehir’in Taraşçı Mahallesinde Seydişehir Belediyesinin şehidin kendi adına yaptırdığı şehitlikte anıldı. Şehit Okan Altıparmak’ın mezarı başında İlçe Müftüsü Kemal Demirel okuduğu Kur’an-ı Kerim sonrasında dua edilirken, duanın ardından şehidin adının verildiği Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu ziyaret edildi.
Anma programına, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, şehidin dedesi İsmail Altıparmak ve babaannesi ile yakınları katıldı.
-
Çürümeye yüz tutmuş üst geçitler kaldırılıyor
-
BAE Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın ismi ‘Fahrettin Paşa’ olacak
-
İsrail’de 3 Türk gözaltında
-
İşçileri ezdi, koşarak kaçtı
-
Dolarları sadece oraya yetti
-
Alkollü şahıslar yüzünden bıçakladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.