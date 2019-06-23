El freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı
SİVAS (AA) – Sivas'ın İmranlı ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyon, şarampole yuvarlandı.
Sivas-Erzincan kara yolundaki dinlenme tesisinde, el freni çekilmeden park edilen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 BF 419 plakalı kamyon, bir süre sonra hareket etmeye başladı.
Geriye giderek Erzincan-Sivas kara yoluna çıkan kamyon, daha sonra şarampole devrildi.
Kamyonun, şarampole yuvarlanması, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, bir taksinin kamyona çarpmaktan son anda kurtulduğu ve şoförün aracın peşinden koştuğu görülüyor.
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