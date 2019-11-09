El ve ayak büyümesinin sebebi akromegali hastalığı olabilir
ANKARA (AA) – Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu, kilo alma durumu olmaksızın el ve ayakların büyümesi ve büyümeye devam etmesinin akromegali hastalığına işaret edebileceğini belirterek, bu tür bir durumla karşılaşanların endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları doktoruna görünmesi gerektiğini söyledi.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesince bu yıl 15'incisi dün ve bugün bir otelde düzenlenen Hipofiz Sempozyumu'nda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda uzmanın katılımıyla, hipofizin tomografi ve MR görüntüleri, hastalıklar ve ilaç tedavileri tartışıldı.
Prof. Dr. Çorapçıoğlu, hipofiz bezinin önemi, hipofiz hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Hipofiz bezinin burnun arkasında, kafa tabanında yer aldığını bildiren Çorapçıoğlu, bu bezin küçük olmasına rağmen çok büyük işlevleri olduğunu söyledi.
Hipofiz bezinin büyümeyi, gelişmeyi, ergenliğe girebilmeyi, ergenliğin tamamlanmasını ve kemiğin sağlıklı olabilmesini sağlamak gibi sayısız görevleri olduğunu vurgulayan Çorapçıoğlu, bunun aynı zamanda vücuttaki diğer endokrin bezlerine komut vererek onların çalışmalarını denetlediğini belirtti.
Çorapçıoğlu, hipofiz bezini "vücudun orkestra şefi" olarak tanımlayarak, hipofiz hastalığı tanısı konan ve hipofiz tümörü bulunan hastaların, üçüncü basamak endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı kliniklerine gitmesi gerektiğini kaydetti.
Küçük ve hipofizde çalışma kusuru yaratmayan bir tümörün büyük sorunlara yol açabileceğini ifade eden Çorapçıoğlu, "Bunun için bir kişide hipofiz hastalığından ya da hipofiz tümöründen bahsediliyorsa çocuksa çocuk endokrinolojisine, erişkinse erişkin endokrinolojisine, metabolizma hastalıkları bilim dalına üçüncü basamakta ulaşması gerekir." dedi.
– Ayakkabı numarası artışına dikkat
Adet düzeni normal erişkin bir kadının, yıllar sonra adetten kesilerek göğsünden süt gelmesinin sebebinin hipofiz tümörü olabileceğini belirten Çorapçıoğlu, "Çoğalma döneminde bir kadın, kendiliğinden kilo almaya başladıysa, aldığı kilo yağ şeklinde vücudunda toplanıyor, kollar bacakları ince kalıyor, vücutta erkek tipi kıllanma ortaya çıkıyorsa ve yanakları kızarıp, ensesinde yağ toplanıyorsa cushing hastası olabilir. Bu da hipofizdeki bir tümörün yaptığı bir şey. Vücutta fazla hipofizden salgılanan bir hormon, böbrek üstü bezinde fazla kortizon üretimine neden oluyor. Bu, cushing hastalığıdır, mutlaka endokrinolojiye gitmesi gerekebilir." diye konuştu.
Çorapçıoğlu, aynı şekilde erkeklik fonksiyonları normal bir erkeğin, ses incelmesi, göğüs büyümesi gibi vücut fonksiyonlarındaki bozulmanın da hipofiz bezi kaynaklı olabileceğini anlattı.
Hipofiz bezindeki bir sıkıntının saç telinden tırnağa kadar vücuttaki birçok noktaya sirayet ettiğini belirten Çorapçıoğlu, alnın, burnun genişlemesi, çenenin büyümesi, yüz hatlarının kabalaşması, sesin kalınlaşması, el ve ayakların büyümesi, eklem ve yaygın kemik ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Çorapçıoğlu, "Bir insanın herhangi bir kilo alma durumu olmaksızın elleri büyüyor, ayakkabı numarası artıyorsa ve artmaya devam ediyorsa akromegali hastalığı olabileceği için derhal endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarına gitmesi gerekir." dedi.
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