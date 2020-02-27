Elektrik-elektronik sektörünün ihracat şampiyonları belli oldu

İSTANBUL (AA) – Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), Türkiye'de elektrik-elektronik sektöründe 2019 yılında en çok ihracat yapan firmaları açıkladı.

TET tarafından düzenlenen "TET 2019 yılı İhracat Başarı Ödülleri"nde, elektrik ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonları ödüllendirildi.



Buna göre, Türkiye geneli elektrik-elektronik sektöründe 2019 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren firmalarda ikinciliği Arçelik, üçüncülüğü ise BSH Ev Aletleri aldı.

Sektörün alt kategorilerinden olan "Beyaz Eşya" sektöründe en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, Vestel ve BSH Ev Aletleri oldu. Diğer bir alt kategori olan "Elektronik" sektöründe en çok ihracat yapan firmalar ise Vestel, Arçelik ve Aselsan Elektronik şeklinde sıralandı.

"Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları" kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren firma ABB Elektrik oldu. Aynı kategoride Simens ikinci, Grid Solutions Enerji Endüstrisi ise üçüncülük ödülünü aldı. "Kablo" sektörünün ihracat şampiyonu da Nexans Türkiye oldu. Kablo sektöründe en çok ihracata imza atan ikinci firma Pamukkale Kablo, üçüncü firma ise Hes Hacılar olarak kayıtlara geçti.

– "Türkiye’nin bayrağını daha yukarıya kaldırmak için çalışmalıyız"

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, geçen yıl 180 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatarak, dünya ticaretinde gerilemenin yaşandığı bir dönemde ihracatın yüzde 2,2 arttığını belirtti.

Turagay, "Dünyada değer artışı bazında ihracatta ilk 8 ülke arasında yer aldık. Ekonomimize güvenmeliyiz. Bunlar olumlu gidişlerin göstergesi. Adım adım daha iyiye gidiyoruz. İhracatımızın yüzde 48’i Avrupa Birliği’ne. Geleneksel pazarımız olan Avrupa Birliği’ne uzun bir aradan sonra 2019 yılında fazla verdik. Ama bir pazara bu kadar da bağlı olmak iyi değil. Pazar çeşitlendirmesi yapmalıyız. Çok çalışmamız, daha fazla katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyor. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Türkiye’nin bayrağını daha yukarıya kaldırmak için çalışmalıyız." diye konuştu.

Koronavirüsün bütün dünyayı etkileyen çok üzücü bir olay olduğunu belirten Turagay, insan sağlıının ticaretten önde geldiğini ve Türkiye'nin fırsat avcılığı yapmayacağını ancak oluşabilecek fırsatları da iyi bir şekilde değerlendireceğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise 2019 yılında yüzde 3,6 oranında yüksek teknoloji ihracatı yapıldığını dile getirerek, yüksek teknoloji ihracatının Türkiye için önemine değindi.

Türkiye'nin elektronikte 32. ülke konumunda yer aldığını bildiren Gülle, "Bunu daha yukarılara çıkarmak bizim elimizde. 2020 yılına kadar yatırım için çok uygun ortam yoktu. Faizlerin bu noktaya gelmesi ile daha fazla üretme daha fazla satma imkanımız var. Ocak ayında tablo bize özellikle İngiltere için bir ders veriyor. Rekabetin bu kadar arttığı bir durumda İngiltere pazarından asla vazgeçmeyeceğiz. 190 milyar dolarlık hedefi tutturmak için çalışacağız. Akabinde 200’lü rakamlara ulaşmayı yürekten diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TET Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan da “Beyaz Eşya sektörümüz 25 milyon adetlik üretimi ile Avrupa’nın 1 numaralı üreticisi konumunda. Eskiden beyaz eşya üretim üssü olarak bilinen Almanya ve İtalya’yı geride bırakmıştır. Euromonitor verilerine göre ise Türkiye dünya üretiminin yarısını gerçekleştiren Çin’in arkasında ikindi konumda bulunuyor” dedi.