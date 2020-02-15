Elektronik ev aletlerini 63 yıldır tamir ediyor

KONYA (AA) – İlkokulu bitirdikten sonra babasının Konya'dan İzmir'e tamircilik mesleğini öğrenmesi için gönderdiği Seyit Bulut, 63 yıldır elektronik ev aletlerini tamir ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Bulut, babasının teşvikiyle başladığı tamircilik mesleği sayesinde ilçenin her türlü bozuk ev aletlerini tamir ederek geçimini sağlıyor.

Bulut, 11 yaşında İzmir'e giderek çıraklıkla başladığı mesleğin inceliklerini askere gidene kadar öğrenip, askerliğini bitirdikten sonra memleketi Seydişehir'e dönerek kendi iş yerini açtı.

İlçedeki elektrik ve elektronik ev eşyası tamircilerinin son temsilcilerinden olan Bulut, bu işi bırakıp başka iş bulmasını tavsiye edenlere rağmen işini ilk günkü aşkla ve özenle yapmaya devam ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen 63 yıldır tek başına müşterilerine hizmet verdiğini belirten Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimsenin kalmadığını söyledi.

Bugüne kadar bu meslek için birçok insan yetiştirdiğini fakat şu anda mesleğini tek başına sürdürdüğünü anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Bütün elektrikli ev aletlerinin tamirini yapıyorum, işimden memnunum ve yaptığım işten keyif alıyorum. Ancak yeni nesilden çırak gelmiyor, yarım asrı geride bıraktığım mesleğimin ağır ağır yok olduğunu görmek beni çok üzüyor. İki oğlum var ikisi de bu işi yapmaya niyetli değil onlar elektronik malzeme satıyorlar. Benim işte gözleri yok, sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim. Evde oturup ne yapayım? Hem vakit geçiyor hem vatandaşın işini görüyorum."

– "Ben çalışmazsam hasta olurum"

Tamirciliğe devam etmesinin en büyük sebebinin yaptığı işi sevmesi olduğunu vurgulayan Bulut, "Askerliğimi yaptıktan sonra Seydişehir'e geldim, ailem daha iyi imkanları olduğunu düşündükleri için yeni açılan Etibank Alüminyum Fabrikasında işe başlamamı istediler. Ancak ben emek vererek öğrendiğim, sevdiğim işimi yapmak istedim ve kendi iş yerimi açtım. O zamandan beri kendi işimi yapıyorum. Ben hep çalışmak isterim, iş olmazsa hasta olurum." dedi.

Bulut, artık eskisi gibi tamircilik yapan ustaların kalmadığının altını çizerek, şimdiki ustaların bozuk parçayı tamir etmek yerine hemen çöpe attıklarını belirtti.

Bu işte önemli olanın tamiri mümkün bir parçayı kurtarmak olduğunu dile getiren Bulut, "Benim yaptığım işi yapan usta yok, uğraşmak istemiyorlar. Bakıyorlar, bir parça bozuk mu onu atıp yenisini takıyorlar. Ama ben tamir edilebilecek ise o parçayı tamir ederim. Tamiri olacak hiçbir parçayı ne iş yerimde ne de evimde çöpe atmam ve attırmam." diye konuştu.