“Emek ve Adalet Yürüyüşü”
ANKARA (AA) – Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugün itibarıyla Hak-İş'e bağlı sendikalarımızdan baskıyla, tehditle, zorlamayla, sürgünlerle istifa ettirilen üye sayımız 14 bin 900. 'Baskılarla, tehditlerle bizden kopartılanların uğradığı zulümler son bulsun.' diyerek buradayız." dedi.
Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 12'nci günü, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü önünden başladı.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın öncülüğünde yürüyen sendika üyeleri, "Adalet istiyorum" yazılı önlükler giyip çeşitli sloganlar attı. Polis, Anadolu Bulvarı'nda yürüyen grubun geçtiği güzergahta geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 4 kilometre yürüyen grup, yürüyüşün 12. gününde CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.
– "Üyelerimize baskı yaptılar"
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, CHP Genel Merkezi yakınındaki bir alanda toplanan gruba otobüsün üzerinden hitap etti.
Arslan, 31 Mart'taki yerel seçimden hemen sonra CHP ve HDP'li belediye başkanlarının henüz mazbatalarını almadan saldırıya geçtiğini belirterek "Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmadan sendikalarımıza yönelik bir operasyon başlatıldı. Kendilerine 'sendika' diyen bir kısım taşeron örgütler işbirliği yaptılar. Üyelerimize baskı yaptılar, üyelerimizi tehdit ettiler, sürgün ettiler. Bununla beraber sendikamızdan koparamadıkları arkadaşları işten attılar." dedi.
"Bu süreçlere susacak mıydık?" diye soran Arslan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün itibarıyla Hak-İş'e bağlı sendikalarımızdan baskıyla, tehditle, zorlamayla, sürgünlerle istifa ettirilen üye sayımız 14 bin 900. 'Baskılarla, tehditlerle bizden kopartılanların uğradığı zulümler son bulsun.' diyerek buradayız. Bu kavgamız, bizi yok sayan zihniyete karşı. Biz bir emek örgütüyüz. Emek örgütü emekçilerin yanındadır. Satılmış bir kısım sözde sendikacılar, zalimlerle işbirliği yapıyor. Onların maskelerini indireceğiz."
Bugün Bolu'daki direnişlerinin 61. günü olduğunu anımsatan Arslan, alandakilere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın seçilmesi halinde işçileri işten çıkartmayacaklarını söyledikleri açıklamaları izletti.
Bolu'dan yürüyüşe 12. gün önce başladıklarını belirten Arslan, şunları söyledi:
"Yola çıkmadan 24 Mayıs'ta Bolu'daydık. Oradan bizi duymayan CHP'ye şunu söyledim, 'Sayın Belediye Başkanım, Sayın Kılıçdaroğlu, bugün 24 Mayıs. Bayram'a kadar bekleyeceğiz. Bayram sonuna kadar üyelerimiz iş başı yapmazsa Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüme planı yaptık. Bizi duyun, anlayın.' dedik. Duvardan ses var, CHP'den ses yok. Bolu Dağı, Azap Deresi, Kızılcahamam, Kazan, Gerede, Yeniçağ duydu, sadece CHP duymadı."
-"Sözünüzü yerine getirin"
Hak-İş'in bir işçi örgütü olduğunun altını çizen Arslan, "Biz iktidarın alternatifi değiliz. Biz emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için varız. Bizim işimizi geri verin, sendikal baskıları durdurun, toplu sözleşmelerimizi yapalım, sürgünleri durdurun. 'Masa burada gelin' dedik." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun, "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum" ifadesini anımsatan Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bolu Belediye Başkanına taahhütlerini hatırlattım. 'Dün dündür, bugün bugündür.' demeyin, 'Sözünüzü yerine getirin.' dedik. Sayın Kılıçdaroğlu ile kişisel hiçbir sorunumuz olamaz, gerektiğinde oturur, tartışırız. Namus sözü verdi. Bütün bunlara rağmen 'Bir sıkıntınız olursa bana gelin, beni bulun.' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözü yerine getirmesini istiyoruz. Kılıçdaroğlu çağırdı, biz de geldik. Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Biz geldik. İşimizi, ekmeğimizi istiyoruz. Lütfen sözünüzün arkasında durun. Sözünüzü yerine getirin."
Yeni gelen belediye başkanlarının, sendikalarının yetkilerini düşürmek için her türlü tezgahı yaptığını ve her türlü oyunu oynadığını iddia eden Arslan, "Diyoruz ki CHP'ye, emekten işçiden yanasınız, namus sözü verdiniz. Baskılar sona ersin, sözleşmeler yapılsın, sürgünler dursun, işten çıkanlar işe dönsün size teşekkür etmezsem namerdim." dedi.
Arslan, "Hak-İş bu yürüyüşü seçimi manipüle etmek için yaptı." denildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Ayıptır. Bizi birileriyle karıştırmayın. Biz bu şekilde bir hesap yapacak, tezgah kuracak sendikal anlayışa hiç sahip olmadık. Asla da böyle bir şey yapmıyoruz. Biz sadece ekmeğimizi istiyoruz. İşten çıkarmasaydınız, sendikalarımıza müdahale etmeseydiniz, sürgün etmeseydiniz biz de bunları yapmasaydık. Hem bunu yapıyorsunuz sonra da bizim mücadelemizi küçümsüyorsunuz. Yemezler. Bugün yürüyüşümüzü tamamladık, birinci aşamayı geçtik. Bu yürüyüş sendikal mücadelemizin bir başlangıcıdır. Yarından itibaren pazartesi günü iş başı yapmazsak yeni sendikal mücadele yöntemleri oluşturacağız. Bu arkadaşlar işe dönene kadar devam edeceğiz."
-"Gelin dedin, geldik"
Arslan, konuşmasının ardından CHP'nin yakınlarındaki barikatın önüne "Söz namustur 'Gelin' dedin, geldik." yazılı siyah çelenk bıraktı.
Bu sırada Arslan, Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözü yerine getirmesini istediklerini yineleyerek "Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Sosyal diyalog masası hazır. Bizim kimseyle düşmanlığımız, kavgamız yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizi duymasını istiyoruz. 'Gel' dedi, geldik." ifadelerini kullandı.
-
Sivas'ta “Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi”
-
Sivas'ta çiçeklendirme çalışmaları
-
“Emek ve Adalet Yürüyüşü”
-
Kayseri'de sağanak ve sel
-
Vali ve dalgıçlar “doğal akvaryum”u temizledi
-
Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]