Emekli gazi polislerden yağlı güreşte gururlandıran başarı
ANKARA (AA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde yer alan Gaziler Engelli Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları yağlı güreş turnuvalarında çeşitli derecelerde başarılar elde etti.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde geçen yıl emekli gazi polisler tarafından kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü sporcuları, 7 Haziran'da Yozgat'ta ve 15 Haziran'da Balıkesir'de düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına katıldı.
Sporculardan polis memuru Ramazan Gargi, Yozgat'ta düzenlenen "İç Anadolu'nun Kırk Pınarı Yozgat Sorgun Yağlı Pehlivan Güreşleri"nde ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yağlı Pehlivan Güreşleri"nde şampiyon oldu.
Uğur Özturgut, Muhammet Ertek, Emre Dinçer ve Kenan Aygün de çeşitli dereceler kazandı.
Başkanlığını Şırnak Cizre'de bombalı terör saldırısı sonucu iki bacağını kaybeden gazi polis memuru Ömer Kula'nın yürüttüğü kulüp, güreşin yanı sıra okçuluk dalında da faaliyet gösteriyor.
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Emekli gazi polislerden yağlı güreşte gururlandıran başarı
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