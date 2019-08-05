Emekli komutana veda
ANKARA (AA) – Vefat eden emekli Tümgeneral Mehmet Karlı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden emekli Tümgeneral için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.
Bakan Akar camiye gelişinde, avluda taziyeleri kabul eden Karlı'nın eşi Müşerref ve çocuklarıyla yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karlı'nın cenazesi, askerlerin omuzunda top arabasına taşındı. Top arabasının arkasından yapılan ihtiram yürüyüşü sırasında askeri bando tarafından Itri'nin "Segah Tekbiri" çalındı.
Daha sonra cenaze aracına alınan Karlı'nın naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.
Törene Akar'ın yanı sıra Karlı'nın ailesi, eski silah arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
-
Emekli komutana veda
-
Kız kardeşler, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı
-
Sivas'ta “Gardaşlık Festivali” başladı
-
MHP'li Taytak'ın Afyonkarahisar Belediyesi ziyareti
-
Başkan Ertaş’tan hayvan pazarına ziyaret
-
Kırşehir'de ilk kez ameliyatsız kalp deliği kapatıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]